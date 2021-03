Rammstein Postpone European Stadium Tour to 2022

Rammstein have been forced to postpone their European stadium tour for a second time. The legendary German band will crush their home continent in summer 2022.

Rammstein hardly got to enjoy their massive 2019. With the release of the gigantic “Deutschland” and their highly successful Untitled album, the industrial metallers were poised for world domination. Though Rammstein’s North American tour dates are still scheduled for 2021, European audiences will have to wait another year to use their concert tickets.

“The band and everyone involved are very disappointed about this. Given the lack of planning reliability for holding events of this size, this step is unavoidable. The concerts are rescheduled to 2022,” Rammstein write.

“Unfortunately, some minor changes had to be made and the show in Belfast will be canceled entirely. Tickets for Belfast will be refunded, all other tickets remain valid! The band is using the time off to continue working on new songs. We look forward to seeing you in 2022!”

See the full list of Rammstein’s 2022 tour dates below and click here for the band's 2021 North American tour dates.

Rammstein 2022 European Tour Dates:

20.05.2022 - LEIPZIG, RED BULL ARENA LEIPZIG (RESCHEDULED FROM 29.05.2020 & 22.05.2021)

21.05.2022 - LEIPZIG, RED BULL ARENA LEIPZIG(RESCHEDULED FROM 30.05.2020 & 23.05.2021)

25.05.2022 - KLAGENFURT, WÖRTHERSEE STADION (RESCHEDULED FROM 25.05.2020 & 27.05.2021)

30.05.2022 - ZURICH, STADION LETZIGRUND (RESCHEDULED FROM 06.06.2020 & 05.07.2021)

31.05.2022 - ZURICH, STADION LETZIGRUND (RESCHEDULED FROM 07.06.2020 & 06.07.2021)

04.06.2022 - BERLIN, OLYMPIASTADION (RESCHEDULED FROM 04.07.2020 & 05.06.2021)

05.06.2022 - BERLIN, OLYMPIASTADION (RESCHEDULED FROM 05.07.2020 & 06.06.2021)

10.06.2022 - STUTTGART, CANNSTATTER WASEN

(RESCHEDULED FROM 02.06.2020 & 31.05.2021, MERCEDES-BENZ ARENA)

11.06.2022 - STUTTGART, CANNSTATTER WASEN

(RESCHEDULED FROM 03.06.2020 & 01.06.2021, MERCEDES-BENZ ARENA)

14.06.2022 - HAMBURG, VOLKSPARKSTADION (RESCHEDULED FROM 01.07.2020 & 30.06.2021)

15.06.2022 - HAMBURG, VOLKSPARKSTADION (RESCHEDULED FROM 02.07.2020 & 01.07.2021)

18.06.2022 - DUSSELDORF, MERKUR SPIEL-ARENA (RESCHEDULED FROM 27.06.2020 & 26.06.2021)

19.06.2022 - DUSSELDORF, MERKUR SPIEL-ARENA (RESCHEDULED FROM 28.06.2020 & 27.06.2021)

22.06.2022 - AARHUS, CERES PARK (RESCHEDULED FROM 04.08.2020 & 23.06.2021)

26.06.2022 - COVENTRY, RICOH ARENA (RESCHEDULED FROM 20.06.2020 & 19.06.2021)

30.06.2022 - CARDIFF, PRINCIPALITY STADIUM (RESCHEDULED FROM 14.06.2020 & 16.06.2021)

04.07.2022 - NIJMEGEN, GOFFERTPARK (RESCHEDULED FROM 24.06.2020 & 03.08.2021)

08.07.2022 - LYON, GROUPAMA STADIUM (RESCHEDULED FROM 09.07.2020 & 09.07.2021)

09.07.2022 - LYON, GROUPAMA STADIUM (RESCHEDULED FROM 10.07.2020 & 10.07.2021)

12.07.2022 - TURIN, STADIO OLIMPICO GRANDE TORINO

(RESCHEDULED FROM 13.07.2020 & 13.07.2021)

16.07.2022 - WARSAW, PGE NARODOWY (RESCHEDULED FROM 17.07.2020 & 17.07.2021)

20.07.2022 - TALLINN, SONG FESTIVAL GROUNDS (RESCHEDULED FROM 21.07.2020 & 21.07.2021)

24.07.2022 - OSLO, BJERKE TRAVBANE

(RESCHEDULED FROM TRONDHEIM 26. & 27.07.2020 GRANÅSEN & 25.07.2021 LEANGEN TRAVBANE)

29.07.2022 - GOTHENBURG, ULLEVI STADIUM (RESCHEDULED FROM 31.07.2020 & 30.07.2021)

30.07.2022 - GOTHENBURG, ULLEVI STADIUM (RESCHEDULED FROM 01.08.2020 & 31.07.2021)

03.08.2022 - OSTEND, PARK DE NIEUWE KOERS (RESCHEDULED FROM 10.06.2020 & 07.08.2021)

BELFAST, BOUCHER ROAD PLAYING FIELDS (CANCELED FROM 17.06.2020 & 12.06.2021)